В Москве развернули огромную Георгиевскую ленту длиной 300 метров

Около 1,5 тысячи юнармейцев Москвы и области, а также представителей "Волонтёрской роты боевого братства" и "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне развернули на Поклонной горе в Москве масштабные Георгиевскую ленту и копию Знамени Победы. Видео и фото церемонии оказалось в распоряжении Life.ru.

Около 1,5 тысячи юнармейцев и волонтёров развернули масштабную Георгиевскую ленту в Москве. Видео © Life.ru

Отметим, что длина Георгиевской ленты — 300 метров, а размер Знамени Победы составляет 10 на 20 метров. Активисты станцевали "Вальс Победы", а ансамбль "Юные патриоты" исполнил песню "Нас миллионы русских". Юнармейцы передали представителям Минобороны РФ 79 копий Знамени Победы — их доставят в зону спецоперации.







"Совсем скоро мы будем отмечать один из самых значимых праздников в нашей стране — День Победы. Юнармейцы и участники патриотических организаций объединятся, чтобы вместе почтить память героев прошлого и выразить благодарность нынешним защитникам нашей Родины", — отметил руководитель Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.





