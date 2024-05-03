В Москве развернули огромную Георгиевскую ленту длиной 300 метров
1500 юнармейцев и волонтёров развернули огромную Георгиевскую ленту в Москве
Около 1,5 тысячи юнармейцев Москвы и области, а также представителей "Волонтёрской роты боевого братства" и "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне развернули на Поклонной горе в Москве масштабные Георгиевскую ленту и копию Знамени Победы. Видео и фото церемонии оказалось в распоряжении Life.ru.
Около 1,5 тысячи юнармейцев и волонтёров развернули масштабную Георгиевскую ленту в Москве. Видео © Life.ru
Отметим, что длина Георгиевской ленты — 300 метров, а размер Знамени Победы составляет 10 на 20 метров. Активисты станцевали "Вальс Победы", а ансамбль "Юные патриоты" исполнил песню "Нас миллионы русских". Юнармейцы передали представителям Минобороны РФ 79 копий Знамени Победы — их доставят в зону спецоперации.
"Совсем скоро мы будем отмечать один из самых значимых праздников в нашей стране — День Победы. Юнармейцы и участники патриотических организаций объединятся, чтобы вместе почтить память героев прошлого и выразить благодарность нынешним защитникам нашей Родины", — отметил руководитель Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.
Как сообщал Life.ru, 24 апреля в Москве в преддверии Дня Победы стартовала акция "Георгиевская ленточка". До 9 мая волонтёры будут раздавать их в семи тысячах точек России, в том числе за полярным кругом, и в 35 странах мира.
Life.ru