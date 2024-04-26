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26 апреля, 12:48

Путин назвал День Победы священным праздником для всех жителей России

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

День Победы является священным праздником для всех граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Уважаемые коллеги, завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днём Победы", — указал глава государства.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка" в преддверии Дня Победы. Волонтёры будут раздавать ленточки в семи тысячах точек, в том числе за полярным кругом, и в 35 странах с 24 апреля по 9 мая.

Дарья Нарыкова
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