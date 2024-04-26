Путин назвал День Победы священным праздником для всех жителей России

День Победы является священным праздником для всех граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Уважаемые коллеги, завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днём Победы", — указал глава государства.

А ранее Life.ru писал, что в Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка" в преддверии Дня Победы. Волонтёры будут раздавать ленточки в семи тысячах точек, в том числе за полярным кругом, и в 35 странах с 24 апреля по 9 мая.