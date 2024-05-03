"Всегда любил свою страну": Юнармеец, мечтающий стать военкором, рассказал о важности любви к Родине

Школьник Егор Назаров, участвовавший в масштабной военно-патриотической акции "Символ Великой Победы" на Поклонной горе в Москве, рассказал Life.ru, почему решил вступить в движение Юнармия. Как оказалось, это связано с мечтой смышлёного не по годам 11-летнего мальчика

Юнармеец, мечтающий стать военкором, рассказал о важности любви к Родине. Видео © Life.ru

"Я всегда любил свою страну и был патриотом, а Юнармия помогает развиваться во всех направлениях. Сейчас я как раз таки в направлении "юнкор", потому что в будущем я стану военным корреспондентом", — рассказал о своей заветной мечте Егор.

Также школьник высказался о важности чтить память о Великой Отечественной войне и об истории нашей страны в целом. По его словам, у народа, который не знает собственного прошлого, не будет и будущего. В противном случае "мы будем наступать на одни и те же грабли, пока не выучим этот урок", подчеркнул Егор.