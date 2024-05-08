103-летнего ветерана наградили памятной медалью "80 лет освобождения Севастополя"

Губернатор Михаил Развожаев вручил ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков". Уроженец Брянской области в этом году отметил 103-летие.

Развожаев наградил памятной медалью ветерана ВОВ Ивана Кубракова, освобождавшего Севастополь. Видео © Telegram / РаZVожаев

В октябре 1940 года Кубракова призвали на срочную службу и направили в учебный отряд Черноморского флота в Севастополе на корабль "Днепр". В обороне города Иван Иванович участвовал в составе второго особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года его ранили и позднее демобилизовали в звании старшины.

С 1979 года Кубраков живёт в Краснодарском крае, однако все Дни Победы старается отмечать именно в Севастополе. Вместе с главой города и местными молодёжными движениями он возложил цветы к Вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя. Выступая перед собравшимися, фронтовик дал им напутствие — любить и защищать свою страну. Курбаков называет "город моряков" своей второй Родиной.

"Город Севастополь — это моя вторая Родина. Меня тянет сюда", — сказал ветеран.