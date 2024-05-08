103-летнего ветерана наградили памятной медалью "80 лет освобождения Севастополя"
Развожаев вручил памятную медаль ветерану Кубракову за освобождение Севастополя
Губернатор Михаил Развожаев вручил ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков". Уроженец Брянской области в этом году отметил 103-летие.
Развожаев наградил памятной медалью ветерана ВОВ Ивана Кубракова, освобождавшего Севастополь. Видео © Telegram / РаZVожаев
В октябре 1940 года Кубракова призвали на срочную службу и направили в учебный отряд Черноморского флота в Севастополе на корабль "Днепр". В обороне города Иван Иванович участвовал в составе второго особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года его ранили и позднее демобилизовали в звании старшины.
С 1979 года Кубраков живёт в Краснодарском крае, однако все Дни Победы старается отмечать именно в Севастополе. Вместе с главой города и местными молодёжными движениями он возложил цветы к Вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя. Выступая перед собравшимися, фронтовик дал им напутствие — любить и защищать свою страну. Курбаков называет "город моряков" своей второй Родиной.
"Город Севастополь — это моя вторая Родина. Меня тянет сюда", — сказал ветеран.
Ранее пехотинцы Черноморского флота, проходящие службу в зоне проведения СВО, по-своему поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. "Чёрные береты" нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра.
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