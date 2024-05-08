Почти 10 тысяч ветеранов ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

Почти десять тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в России и странах Прибалтики, получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам ВОВ, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в РФ и Прибалтике", — говорится в сообщении.

Согласно указу президента РФ, сумма выплаты составляет десять тысяч рублей. Эти средства ветераны получили ещё в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.