Почти 10 тысяч ветеранов ВОВ получили выплаты ко Дню Победы
Почти десять тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в России и странах Прибалтики, получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.
"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам ВОВ, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в РФ и Прибалтике", — говорится в сообщении.
Согласно указу президента РФ, сумма выплаты составляет десять тысяч рублей. Эти средства ветераны получили ещё в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Волонтёры будут раздавать ленточки в семи тысячах точек в РФ, в том числе за полярным кругом, а также в 35 странах мира с 24 апреля по 9 мая.
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