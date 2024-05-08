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8 мая, 09:11

Почти 10 тысяч ветеранов ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

Почти десять тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в России и странах Прибалтики, получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам ВОВ, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в РФ и Прибалтике", — говорится в сообщении.

Согласно указу президента РФ, сумма выплаты составляет десять тысяч рублей. Эти средства ветераны получили ещё в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Волонтёры будут раздавать ленточки в семи тысячах точек в РФ, в том числе за полярным кругом, а также в 35 странах мира с 24 апреля по 9 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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