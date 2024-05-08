Больше не Победа: Почему Казахстан, Узбекистан и Киргизия запрещают 9 Мая Эксперты раcсказали Life.ru, почему ряд республик СНГ запрещает празднование Дня Победы, для кого Москва становится источником наживы, а кто просто боится сравнения с СССР. 7 мая, 21:25 Участники акции "Бессмертный полк", Бишкек, Киргизия. Фото © ТАСС / Владислав Ногай

Где остановили "Бессмертный полк"

Экономит на праздновании Дня Победы союзник России по ОДКБ, СНГ, ШОС и ряду других международных организаций — Республика Казахстан. Нынешний отказ от мероприятий 9 Мая из-за отсутствия средств стал третьим подряд. Области республики получили распоряжение блокировать проведение любых мероприятий, включая акцию "Бессмертный полк". Стоит вспомнить, что последний раз глава страны Касым Жомарт-Токаев участвовал в Параде Победы в Москве четыре года назад. Вместе с периодом пандемии Астана не празднует День Победы пятый год подряд.

Не будет шествия "Бессмертного полка" и в Киргизии. МВД республики заявило, что решение принято, "учитывая существующие угрозы общественной безопасности". Какие причины не озвучивают власти республик и что за ними скрывается?

Участники акции "Бессмертный полк", Бишкек, Киргизия. Обложка © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Почему в Средней Азии не хотят праздновать День Победы

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, эти причины звучат правдоподобно. Однако в случаях, когда кто-то решает укрыться от опасности, вместо того чтобы ей противостоять, она может только возрасти. А если экономить деньги на явно необходимом, то денежных проблем может и прибавиться. То есть по закону бумеранга людей, отказывающихся от важного и от своей истории, непреклонно настигают их же ошибки.

— В этих республиках ситуация по многим показателям значительно хуже, чем было в советское время. И именно поэтому у них есть желание дистанцироваться от СССР. У нас это в какой-то мере сошло на нет, поскольку положение дел по многим показателям лучше, хотя не по всем, чем в СССР. А поскольку сравнение с Советским Союзом для многих других республик СНГ крайне болезненная точка, поэтому они пытаются показать, что тогда было хуже, чем сейчас. Но это не так. Ставя под сомнения самые яркие моменты советской эпохи и главный из них — нашу общую Победу, в которой участвовали и Россия, и Украина, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, страны Прибалтики и Кавказа, — они пытаются забыть общее прошлое — стереть его, — считает Анатолий Вассерман.

Механизм разграбления республик

Фактические причины попыток региональных элит уйти от празднования Дня Победы связаны с курсом этих самых элит — в первую очередь казахской — на колонизацию страны, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— На текущий момент нехватка денег действительно болезненная проблема. Республику отдали на разграбление западным корпорациям, которые вывозят и ресурсы, и валюту, оставляя население на бобах. От этого выигрывает только очень узкая прослойка элит, связанная с Западом, которая выполняет функции колониальной администрации и не способна отстаивать свою независимость. В том же Казахстане активно внедряется восприятие собственной истории как истории народа-жертвы, который никогда ни на что не влиял и подвергался каким-то преследованиям. Роль Казахстана и казахстанцев в победе в Великой Отечественной войне, в выходе в космос, в великой истории XX века старательно замазывается, потому что воспоминания об этом означают способность нынешнего поколения воевать против засилья западных корпораций и компрадорского режима. Память о Великой Отечественной войне опасна, потому что она выращивает не обывателя, она даёт силы политически активному гражданину, — комментирует Никита Мендкович.

Президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа налево) на параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Подмена истории

Великая Отечественная война — неудобная страница, память о которой пытаются если не стереть, то подменить симулякрами. Героями в Казахстане сегодня считают уже бойцов "туркестанского легиона", сражавшихся за Гитлера, их ставят в один ряд с героями ВОВ, напоминает политолог Дмитрий Родионов. Уже сейчас ведутся дискуссии о том, что "это была не наша война", в которую нас втянули, что казахи сражались по обе стороны, что нужно вообще отменить 9 Мая, а отмечать День Европы — 8-го, подчёркивает эксперт.

— Российские регионы отменяют торжества, так как мы ведём спецоперацию и под прицелом может оказаться любой город, даже далёкий от линии фронта. Для Бишкека, который сейчас ни с кем не воюет, всё иначе — такой же опасности нет. В итоге подобное забвение общей истории приведёт к киевскому сценарию. Направление обозначено. И в этом нет ничего удивительного. Абсолютно все бывшие республики (кроме Белоруссии) после распада СССР столкнулись с задачей создать с нуля новую идентичность и идеологию, обосновывающую их независимость. Увы, все они в той или иной мере (с разной скоростью имплементации) начали строить их на основе национализма и противопоставления себя России, период единения с которой объявляется оккупацией. И России, которая более 30 лет закрывала на это глаза, пора уже перестать смотреть на эти страны через розовые очки, как на братьев только потому, что мы вместе войну выиграли. Там давно воспитывают новые поколения, для которых Россия в худшем случае враг, в лучшем — просто источник наживы, — полагает Родионов.

Авторы Елена Стафеева