Подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили посёлок Керамик Донецкой Народной Республики. Он стал шестым взятым за день под контроль населённым пунктом, рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ в своём телеграм-канале.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населённый пункт Керамик ДНР, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Новоалександровки, Вишнёвого, Карловки и Розовки ДНР", — сказано в сообщении ведомства.