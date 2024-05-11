Минобороны РФ доложило об освобождении шестого за день посёлка в ходе СВО
Минобороны: ВС России взяли под контроль населённый пункт Керамик в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили посёлок Керамик Донецкой Народной Республики. Он стал шестым взятым за день под контроль населённым пунктом, рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ в своём телеграм-канале.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населённый пункт Керамик ДНР, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Новоалександровки, Вишнёвого, Карловки и Розовки ДНР", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее группировка войск "Запад" Вооружённых сил России подорвала два полевых склада с боеприпасами ВСУ. Также российские военные, выйдя на более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в ДНР.
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