Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.