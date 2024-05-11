Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 10:17

Группировка "Запад" ВС РФ уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

"Упорством, по-другому никак": Военный рассказал, как Армия РФ освободила Очеретино в ДНР
"Упорством, по-другому никак": Военный рассказал, как Армия РФ освободила Очеретино в ДНР

Накануне стало известно, что в Херсонской области уничтожили склады боекомплектов. Кроме того, в результате боестолкновений с врагом нашим бойцам в районах Янтарного и Понятовки удалось разгромить гаубицу М777 и личный состав ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров