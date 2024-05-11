Группировка "Запад" ВС РФ уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Также российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
Накануне стало известно, что в Херсонской области уничтожили склады боекомплектов. Кроме того, в результате боестолкновений с врагом нашим бойцам в районах Янтарного и Понятовки удалось разгромить гаубицу М777 и личный состав ВСУ.
ТАСС / Александр Полегенько