В районах Янтарного и Понятовки Херсонской области удалось разгромить склады боекомплектов, гаубицу М777 и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в организации сопротивления "Русский Херсон".

Склады боекомплектов и гаубица М777 ВСУ уничтожены в Херсонской области. Видео © Telegram / Сопротивление

"По переданным нами координатам были успешно уничтожены склады БК и личный состав боевиков ВСУ в районе Ивановки и Янтарного. Около н.п. Понятовка выявлена гаубица М777, которая впоследствии была также денацифицирована. Около Днепровского пропала с радаров станция РЭБ", — говорится в сообщении.

Кроме того, по рассказам военных, в Херсон из Одессы приехали сотрудники украинского военкомата. Они задерживают мужчин призывного возраста, однако мобилизуют только обладателей херсонской прописки. Также призывников отлавливают в собственных квартирах. Как отметили бойцы сопротивления, сейчас идёт работа по установлению мест проживания работников ТЦК для их скорейшей денацификации.