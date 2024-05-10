Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 17:52

Склады боекомплектов и гаубица М777 ВСУ уничтожены в Херсонской области

В районах Янтарного и Понятовки Херсонской области удалось разгромить склады боекомплектов, гаубицу М777 и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в организации сопротивления "Русский Херсон".

Склады боекомплектов и гаубица М777 ВСУ уничтожены в Херсонской области. Видео © Telegram / Сопротивление

"По переданным нами координатам были успешно уничтожены склады БК и личный состав боевиков ВСУ в районе Ивановки и Янтарного. Около н.п. Понятовка выявлена гаубица М777, которая впоследствии была также денацифицирована. Около Днепровского пропала с радаров станция РЭБ", — говорится в сообщении.

Кроме того, по рассказам военных, в Херсон из Одессы приехали сотрудники украинского военкомата. Они задерживают мужчин призывного возраста, однако мобилизуют только обладателей херсонской прописки. Также призывников отлавливают в собственных квартирах. Как отметили бойцы сопротивления, сейчас идёт работа по установлению мест проживания работников ТЦК для их скорейшей денацификации.

Операторы FPV-дронов уничтожили набпункты ВСУ рядом с Белгородской областью
Операторы FPV-дронов уничтожили набпункты ВСУ рядом с Белгородской областью

Ранее Life.ru сообщал, что расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномётный расчёт ВСУ вместе с пунктом боевого питания севернее Работина на Ореховском направлении. Как отметили в Минобороны России, наши бойцы ежедневно ликвидируют точечные позиции врага в Запорожской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров