Склады боекомплектов и гаубица М777 ВСУ уничтожены в Херсонской области
В районах Янтарного и Понятовки Херсонской области удалось разгромить склады боекомплектов, гаубицу М777 и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в организации сопротивления "Русский Херсон".
Склады боекомплектов и гаубица М777 ВСУ уничтожены в Херсонской области. Видео © Telegram / Сопротивление
"По переданным нами координатам были успешно уничтожены склады БК и личный состав боевиков ВСУ в районе Ивановки и Янтарного. Около н.п. Понятовка выявлена гаубица М777, которая впоследствии была также денацифицирована. Около Днепровского пропала с радаров станция РЭБ", — говорится в сообщении.
Кроме того, по рассказам военных, в Херсон из Одессы приехали сотрудники украинского военкомата. Они задерживают мужчин призывного возраста, однако мобилизуют только обладателей херсонской прописки. Также призывников отлавливают в собственных квартирах. Как отметили бойцы сопротивления, сейчас идёт работа по установлению мест проживания работников ТЦК для их скорейшей денацификации.
Ранее Life.ru сообщал, что расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномётный расчёт ВСУ вместе с пунктом боевого питания севернее Работина на Ореховском направлении. Как отметили в Минобороны России, наши бойцы ежедневно ликвидируют точечные позиции врага в Запорожской области.
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