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10 мая, 13:58

Операторы FPV-дронов уничтожили набпункты ВСУ рядом с Белгородской областью

На территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе российские операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ рядом с Белгородской областью. Видео © Telegram / Минобороны России

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Напомним, 10 мая около 11:30 по Москве была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Евгения Мосс
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