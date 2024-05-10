Операторы FPV-дронов уничтожили набпункты ВСУ рядом с Белгородской областью
На территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе российские операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Российские операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ рядом с Белгородской областью. Видео © Telegram / Минобороны России
Напомним, 10 мая около 11:30 по Москве была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.
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Telegram / Минобороны России