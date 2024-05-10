Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью вслед за реактивными снарядами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

"10 мая около 11:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", – уточнили в ведомстве.