Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью вслед за реактивными снарядами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
"10 мая около 11:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", – уточнили в ведомстве.
Всего часом ранее украинские военные попытались ударить по территории Белгородской области из реактивной системы залпового огня "Ольха". Противовоздушная оборона успешно отразила атаку. А до этого Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду.
Shutterstock / FOTODOM