ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ольха"
МО РФ: Два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над Белгородской областью
Украинские военные попытались ударить по территории Белгородской области из реактивной системы залпового огня "Ольха". Противовоздушная оборона успешно отразила атаку, сообщает Минобороны РФ.
"Около 9:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.
Это не первая попытка ВСУ атаковать регион за утро. Ранее сирена возвестила о ракетной опасности жителей Белгорода и Белгородского района. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал земляков укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Позже Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду.
VК / Минобороны России