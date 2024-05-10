ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ольха"

"Около 9:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.

Это не первая попытка ВСУ атаковать регион за утро. Ранее сирена возвестила о ракетной опасности жителей Белгорода и Белгородского района. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал земляков укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Позже Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду.