Пять дронов ВСУ уничтожены ночью над тремя российскими регионами
Минобороны: Пять украинских БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами
Пять украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА, из которых три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один — над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Life.ru ранее писал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось об уничтожении двух дронов в Брянской области.
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