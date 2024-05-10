Пять дронов ВСУ уничтожены ночью над тремя российскими регионами

Пять украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА, из которых три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один — над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.