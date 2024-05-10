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10 мая, 04:31

Пять дронов ВСУ уничтожены ночью над тремя российскими регионами

Минобороны: Пять украинских БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами

Пять украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА, из которых три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один — над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

На предприятии в Калужской области произошёл пожар после падения БПЛА
На предприятии в Калужской области произошёл пожар после падения БПЛА

Life.ru ранее писал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось об уничтожении двух дронов в Брянской области.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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