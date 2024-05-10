Силы ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области

"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Life.ru ранее сообщал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.