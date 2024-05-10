Силы ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области
Губернатор Богомаз: Три украинских беспилотника уничтожены в Брянской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских БПЛА над Трубчевским районом Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Life.ru ранее сообщал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
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