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9 мая, 19:36

Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Минобороны: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

В Белгородской области сбили ещё три украинских беспилотника
В Белгородской области сбили ещё три украинских беспилотника

Ранее, в ночь на 9 мая, ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, у неё осколочное ранение левой стопы. В этот же день ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Погибла жительница села Новая Таволжанка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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