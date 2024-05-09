Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Минобороны: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее, в ночь на 9 мая, ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, у неё осколочное ранение левой стопы. В этот же день ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Погибла жительница села Новая Таволжанка.
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