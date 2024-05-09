Семь взрослых и один ребёнок пострадали при ночном обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: Восемь человек ранены при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Восемь человек, в числе которых один ребёнок, пострадали в результате ночного обстрела Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который вместе с начальником регионального ГУ МЧС Сергеем Потаповым и мэром города Валентином Демидовым находится на месте происшествия.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. <…> По предварительной информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребёнок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — рассказал Гладков.
Пострадавшим ребёнком оказалась 11-летняя девочка, которая с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, ещё троим раненым медицинскую помощь оказали на месте.
В ходе обстрела также повреждения получили 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 транспортных средств. Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы.
Сегодня ночью ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. Объекты были сбиты, однако в результате происшествия на предприятии начался пожар. Пострадавших нет. Также два дрона ВСУ были сбиты в Брянской области.