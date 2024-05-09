Семь взрослых и один ребёнок пострадали при ночном обстреле Белгорода

Восемь человек, в числе которых один ребёнок, пострадали в результате ночного обстрела Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который вместе с начальником регионального ГУ МЧС Сергеем Потаповым и мэром города Валентином Демидовым находится на месте происшествия.







"Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. <…> По предварительной информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребёнок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — рассказал Гладков.

Пострадавшим ребёнком оказалась 11-летняя девочка, которая с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, ещё троим раненым медицинскую помощь оказали на месте.