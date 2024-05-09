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9 мая, 03:06

Семь взрослых и один ребёнок пострадали при ночном обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: Восемь человек ранены при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Восемь человек, в числе которых один ребёнок, пострадали в результате ночного обстрела Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который вместе с начальником регионального ГУ МЧС Сергеем Потаповым и мэром города Валентином Демидовым находится на месте происшествия.

  • Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 мая. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. <…> По предварительной информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребёнок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — рассказал Гладков.

Пострадавшим ребёнком оказалась 11-летняя девочка, которая с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, ещё троим раненым медицинскую помощь оказали на месте.

В ходе обстрела также повреждения получили 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 транспортных средств. Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы.

Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ
Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ

Сегодня ночью ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. Объекты были сбиты, однако в результате происшествия на предприятии начался пожар. Пострадавших нет. Также два дрона ВСУ были сбиты в Брянской области.

Оксана Попова
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