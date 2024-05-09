Пожар произошёл на нефтебазе под Анапой после атаки ВСУ
Оперштаб Кубани: ВСУ атаковали шестью БПЛА нефтебазу в селе Юровка под Анапой
ВСУ попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия на предприятии начался пожар.
"В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждено несколько резервуаров", — сообщили в оперштабе.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Также там находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС.
Ранее ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. После атаки на предприятии начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, удар был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Пострадали пять сотрудников нефтебазы.
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