Пожар произошёл на нефтебазе под Анапой после атаки ВСУ

ВСУ попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия на предприятии начался пожар.

"В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждено несколько резервуаров", — сообщили в оперштабе.