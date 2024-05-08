Пять сотрудников нефтебазы пострадали при ударе ВСУ по Луганску

Пять сотрудников нефтебазы пострадали в результате удара ВСУ по Луганску. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, они госпитализированы.

"По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара", — написал Пасечник в телеграм-канале.

Глава ЛНР также заявил, что, по предварительным данным, удар по Луганску был нанесён ракетами ATACMS. В результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, также произошёл пожар на газопроводе высокого давления. По его словам, нанося удары по гражданским объектам, киевский режим компенсирует своё поражение на поле боя.