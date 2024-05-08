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7 мая, 21:59

Пять сотрудников нефтебазы пострадали при ударе ВСУ по Луганску

Глава ЛНР Пасечник: Пять работников нефтебазы пострадали при ударе ВСУ по Луганску

Пять сотрудников нефтебазы пострадали в результате удара ВСУ по Луганску. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, они госпитализированы.

"По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара", — написал Пасечник в телеграм-канале.

Глава ЛНР также заявил, что, по предварительным данным, удар по Луганску был нанесён ракетами ATACMS. В результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, также произошёл пожар на газопроводе высокого давления. По его словам, нанося удары по гражданским объектам, киевский режим компенсирует своё поражение на поле боя.

Несколько взрывов прогремело в Луганске
Несколько взрывов прогремело в Луганске

Напомним, что сегодня ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. После атаки на предприятии начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, удар был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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