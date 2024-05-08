Пять сотрудников нефтебазы пострадали при ударе ВСУ по Луганску
Глава ЛНР Пасечник: Пять работников нефтебазы пострадали при ударе ВСУ по Луганску
Пять сотрудников нефтебазы пострадали в результате удара ВСУ по Луганску. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, они госпитализированы.
"По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара", — написал Пасечник в телеграм-канале.
Глава ЛНР также заявил, что, по предварительным данным, удар по Луганску был нанесён ракетами ATACMS. В результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, также произошёл пожар на газопроводе высокого давления. По его словам, нанося удары по гражданским объектам, киевский режим компенсирует своё поражение на поле боя.
Напомним, что сегодня ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. После атаки на предприятии начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, удар был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
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