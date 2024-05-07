ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
Глава ЛНР Пасечник: На нефтебазе в Луганске начался пожар после удара ВСУ
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Кадры, предварительно, с места атаки ВСУ по нефтебазе в Луганске. Видео © Telegram / Новости ЛНР
"Поздней ночью враг нанёс удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня", — сообщил Пасечник.
Информация о пострадавших не приводится.
О взрывах в Луганске Life.ru сообщал ранее. Серия громких хлопков раздалась на окраине города около 23:00 мск. После этого начался пожар, который видно из разных районов Луганска.
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