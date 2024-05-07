ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Кадры, предварительно, с места атаки ВСУ по нефтебазе в Луганске. Видео © Telegram / Новости ЛНР

"Поздней ночью враг нанёс удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня", — сообщил Пасечник.

Информация о пострадавших не приводится.