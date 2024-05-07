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7 мая, 20:30

Несколько взрывов прогремело в Луганске

РИА "Новости": В Луганске прогремели взрывы, в городе начался пожар

В Луганске прогремело несколько взрывов, после которых в городе начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, серия громких хлопков раздалась на окраине города около 23:00 мск. После этого начался пожар, который видно из разных районов Луганска.

Взрыв прогремел в Белгороде
Взрыв прогремел в Белгороде

Life.ru сообщал, что 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Вероятно, для этого использовались крылатые Storm Shadow. Целью стал машиностроительный завод, однако также пострадали люди.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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