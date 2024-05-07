Несколько взрывов прогремело в Луганске
РИА "Новости": В Луганске прогремели взрывы, в городе начался пожар
В Луганске прогремело несколько взрывов, после которых в городе начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
По информации агентства, серия громких хлопков раздалась на окраине города около 23:00 мск. После этого начался пожар, который видно из разных районов Луганска.
Life.ru сообщал, что 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Вероятно, для этого использовались крылатые Storm Shadow. Целью стал машиностроительный завод, однако также пострадали люди.
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