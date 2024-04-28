Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки трёх дронов на нефтебазу
Шапша: Три беспилотника сбиты у нефтебазы в Калужской области, пострадавших нет
В результате отражения атаки трёх украинских дронов в районе нефтебазы города Людиново Калужской области объект повреждения не получил. О последствиях диверсии сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в 03:40 в районе нефтебазы города Людиново сбиты три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", — написал он.
Напомним, сегодня ночью об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона. Спустя время появилась информация, что средства ПВО ликвидировали ещё два БПЛА. Также сообщалось об угрозе атаки БПЛА в Курской области.
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