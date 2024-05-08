Рогов: ВСУ нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS
ВСУ могли нанести удар по нефтебазе в Луганске американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Такое мнение высказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США", — написал Рогов в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. После атаки на предприятии начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших не приводится.
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