Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ

Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT об обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По информации свидетелей, в двух районах города начался пожар.

По данным канала, в двух районах города горят машины, выбиты стёкла в квартирах жилой многоэтажки. Официальной информации о происшествии пока не поступало, местные власти ситуацию не комментировали. Стоит добавить, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе ночью объявлялся три раза. На данный момент он отменён.