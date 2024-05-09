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9 мая, 01:53

Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ

SHOT: Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ, в городе начался пожар

Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT об обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По информации свидетелей, в двух районах города начался пожар.

По данным канала, в двух районах города горят машины, выбиты стёкла в квартирах жилой многоэтажки. Официальной информации о происшествии пока не поступало, местные власти ситуацию не комментировали. Стоит добавить, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе ночью объявлялся три раза. На данный момент он отменён.

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Сегодня ночью ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. Объекты были сбиты, однако в результате происшествия на предприятии начался пожар. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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