Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз в телеграм-канале.