Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области
Губернатор Богомаз: Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Сегодня ночью ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. Объекты были сбиты, однако в результате происшествия на предприятии начался пожар. Пострадавших нет.
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