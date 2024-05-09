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9 мая, 13:32

В Белгородской области сбили ещё три украинских беспилотника

Системы ПВО сбили ещё три украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял очередную попытку атаковать российскую территорию около 15:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 9 мая, Киев упорно пытается нанести удары по Белгородской области. Так, ночью средства ПВО сбили один беспилотник. Днём в четверг пришли новости о ликвидации четырёх дронов, а позднее стало известно, что уничтожены ещё четыре БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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