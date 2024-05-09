Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и шесть дронов ВСУ над тремя регионами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и два БПЛА в Белгородской области. Также три дрона сбиты над Курской областью, ещё два — над Брянской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.