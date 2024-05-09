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9 мая, 04:32

Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и шесть дронов ВСУ над тремя регионами

МО РФ: ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и шесть дронов ВСУ над тремя регионами

RM-70 Vampire. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

RM-70 Vampire. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и два БПЛА в Белгородской области. Также три дрона сбиты над Курской областью, ещё два — над Брянской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.

Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области
Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

О последствиях ночного обстрела Белгорода и Белгородского района ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранения получили восемь человек, в числе которых один ребёнок.

Оксана Попова
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