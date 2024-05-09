Средства ПВО сбили ещё четыре беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что БПЛА противника были сбиты дежурными средствами ПВО.