Беспилотник атаковал нефтекомплекс в Башкирии

В башкирском Салавате беспилотник атаковал промышленную зону, в результате произошло задымление у установки нефтекомплекса. Об этом днём в четверг, 9 мая, заявил глава республики Радий Хабиров.

"Сегодня в районе 13:00 (11:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия. Предприятие работает в штатном режиме", — сообщил он в телеграм-канале, добавив, что на месте находятся сотрудники экстренных служб.

По словам Хабирова, тем самым противник пытается опорочить День Победы, однако поддаваться на провокации россияне не намерены.

"Повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и шесть единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет", — отметили в МЧС Башкирии.