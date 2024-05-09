Под Анапой локализовали пожар на нефтебазе, возникший после атаки беспилотников

Огнеборцы локализовали пожар на нефтебазе в Юровке под Анапой, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края. На месте работают 62 человека и 20 единиц техники.

Напомним, в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Около шести дронов подавили, однако несколько всё же достигли цели. На месте вспыхнул пожар, повреждено несколько резервуаров.