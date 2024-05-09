Под Анапой локализовали пожар на нефтебазе, возникший после атаки беспилотников
Огнеборцы локализовали пожар на нефтебазе в Юровке под Анапой, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края. На месте работают 62 человека и 20 единиц техники.
Столб дыма, поднимающийся с места пожара на нефтебазе. Фото © SHOT
"В 07:40 пожар локализовали", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Около шести дронов подавили, однако несколько всё же достигли цели. На месте вспыхнул пожар, повреждено несколько резервуаров.
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