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9 мая, 08:19

Четыре украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, очередные вражеские атаки были пресечены около 09:40 и 10:40 по московскому времени.

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Напомним, что минувшей ночью средства ПВО РФ сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и два БПЛА в Белгородской области. Также три дрона сбиты над Курской областью, ещё два — над Брянской.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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