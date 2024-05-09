Четыре украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, очередные вражеские атаки были пресечены около 09:40 и 10:40 по московскому времени.
Напомним, что минувшей ночью средства ПВО РФ сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и два БПЛА в Белгородской области. Также три дрона сбиты над Курской областью, ещё два — над Брянской.
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