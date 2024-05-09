Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пятерых раненых отпустили домой после оказания помощи, остальные с разными травмами находятся в медицинском учреждении.

"Женщина с осколочным ранением голени, женщина с осколочными ранениями стопы, кисти и околоушной полости, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и поверхностным ранением лба, мужчина с осколочными ранениями поясничной области и бедра, а также две женщины с контузиями и баротравмами находятся в городской больнице №2", — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того, в разной степени повреждены 84 квартиры в 26 домах, одно частное домовладение и три хозяйствующих субъекта, также пострадали 53 автомобиля и линия газоснабжения.