В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ
Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
В Белгородской области женщина погибла после обстрела со стороны ВСУ 9 мая. Жительница села Новая Таволжанка скончалась на месте от полученных ран, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", — отметил Гладков.
Губернатор добавил, что повреждения зафиксированы в четырёх частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в результате прилёта загорелась хозпостройка на территории частного дома. Пожарные оперативно справились с огнём. На месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается.
Ранее в ночь на 9 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, у неё — осколочное ранение левой стопы.
ТАСС / Тг-канал губернатора