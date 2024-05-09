В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ

В Белгородской области женщина погибла после обстрела со стороны ВСУ 9 мая. Жительница села Новая Таволжанка скончалась на месте от полученных ран, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", — отметил Гладков.