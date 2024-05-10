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9 мая, 22:57

В Подольске уничтожен летевший в сторону Москвы украинский БПЛА

Мэр Собянин: В Подольске уничтожен украинский БПЛА, пострадавших нет

В подмосковном Подольске сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сообщил мэр столицы и добавил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб.

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Ранее в ночь на 9 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, у неё — осколочное ранение левой стопы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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