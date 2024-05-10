В Подольске уничтожен летевший в сторону Москвы украинский БПЛА

В подмосковном Подольске сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сообщил мэр столицы и добавил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб.