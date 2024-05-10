В Подольске уничтожен летевший в сторону Москвы украинский БПЛА
Мэр Собянин: В Подольске уничтожен украинский БПЛА, пострадавших нет
В подмосковном Подольске сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сообщил мэр столицы и добавил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб.
Ранее в ночь на 9 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, у неё — осколочное ранение левой стопы.
Shutterstock / FOTODOM