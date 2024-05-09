Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 20:11

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению возможной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — предупредил глава региона.

В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Тёткино Глушковского района Курской области погибла женщина. Ещё одна жительница населённого пункта пострадала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров