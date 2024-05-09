В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению возможной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — предупредил глава региона.
Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Тёткино Глушковского района Курской области погибла женщина. Ещё одна жительница населённого пункта пострадала.
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