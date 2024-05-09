В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению возможной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — предупредил глава региона.