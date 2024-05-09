ВСУ обстреляли посёлок под Курском, погибла женщина
Старовойт: При обстреле посёлка Тёткино одна женщина погибла, другая пострадала
Последствия обстрела ВСУ. Обложка © ТАСС / Татьяна Симоненкова
Одна жительница Курской области погибла, а другая пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Тёткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
Ещё одним прямым попаданием разрушило кафе. В этом случае обошлось без пострадавших. Старовойт заверил, что власти окажут помощь собственнику.
Ранее при обстреле ВСУ погибла женщина в Белгородской области. В момент удара она находилась на улице и скончалась от полученных ран.