В Курской области сбили украинский малоразмерный воздушный шар

Системы ПВО сбили украинский малоразмерный воздушный шар над Медвенским районом Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью. Благодарю наших бойцов за защиту неба", — написал он в телеграм-канале.