Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 08:13

В Курской области сбили украинский малоразмерный воздушный шар

Системы ПВО сбили украинский малоразмерный воздушный шар над Медвенским районом Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью. Благодарю наших бойцов за защиту неба", — написал он в телеграм-канале.

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на тракториста в Курской области
Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на тракториста в Курской области

Напомним, утром 9 мая в Курской области сбили три украинских беспилотника самолётного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров