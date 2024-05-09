В небе над Курской областью уничтожены три украинских дрона
Губернатор Старовойт: Три украинских БПЛА уничтожены над Курской областью
Три украинских беспилотника уничтожены минувшей ночью над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы!" — написал Старовойт в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня ночью ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью шести беспилотников. Объекты были сбиты, однако в результате происшествия на предприятии начался пожар. Пострадавших нет. Также два дрона ВСУ были сбиты в Брянской области. Под обстрел попал и Белгород, где в результате атаки ранения получили восемь человек.
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