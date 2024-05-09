В небе над Курской областью уничтожены три украинских дрона

Три украинских беспилотника уничтожены минувшей ночью над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы!" — написал Старовойт в телеграм-канале.