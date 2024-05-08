Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на тракториста в Курской области
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на работавший в поле трактор недалеко от села Троицкое Курской области. В результате пострадал тракторист. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Незамедлительно он был доставлен в Глушковскую ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь. Повреждена сельскохозяйственная техника", — написал губернатор в телеграм-канале, пообещав помочь с ремонтом трактора.
Также сегодня в Белгородской области выросло число погибших в результате атак дронов ВСУ, которые произошли ещё 6 мая. По последним данным, жертвами ударов стали восемь мирных жителей.