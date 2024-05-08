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8 мая, 10:17

Число погибших в Белгородской области при атаке дронов ВСУ 6 мая выросло до 8

Автобус ГК "Агро-Белогорье", попавший под удар дронов ВСУ в Белгородской области 6 мая. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Автобус ГК "Агро-Белогорье", попавший под удар дронов ВСУ в Белгородской области 6 мая. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

В Белгородской области выросло число погибших в результате атак дронов ВСУ 6 мая. По последним данным, жертвами ударов стали восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в результате атаки дронами от 6 мая погиб ещё один мирный житель: тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в больницах остаются 33 пострадавших, в том числе трое детей. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь, белгородские врачи на связи со специалистами из федерального центра. На амбулаторное лечение выписано 11 человек.

Средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области
Средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области

Как сообщал Life.ru, 6 мая ВСУ ударили по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке в Белгородской области. Видеорегистратор снял подрыв автобуса, а СМИ опубликовали ужасающие кадры изнутри. Также украинские войска обстреляли несколько сёл в Белгородской области.

Никита Никонов
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