Число погибших в Белгородской области при атаке дронов ВСУ 6 мая выросло до 8
Автобус ГК "Агро-Белогорье", попавший под удар дронов ВСУ в Белгородской области 6 мая. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
В Белгородской области выросло число погибших в результате атак дронов ВСУ 6 мая. По последним данным, жертвами ударов стали восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Борисовском районе в результате атаки дронами от 6 мая погиб ещё один мирный житель: тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в больницах остаются 33 пострадавших, в том числе трое детей. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь, белгородские врачи на связи со специалистами из федерального центра. На амбулаторное лечение выписано 11 человек.