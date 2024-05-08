Число погибших в Белгородской области при атаке дронов ВСУ 6 мая выросло до 8

В Белгородской области выросло число погибших в результате атак дронов ВСУ 6 мая. По последним данным, жертвами ударов стали восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в результате атаки дронами от 6 мая погиб ещё один мирный житель: тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", — написал глава региона в своём телеграм-канале.