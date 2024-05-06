Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 19:59

Средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области

Ещё два украинских дрона уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытки киевского режима совершить атаки были пресечены с 20:10 до 22:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Участник теробороны пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области
Участник теробороны пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Также 6 мая ВСУ ударили по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42. Позднее было обстреляно село Никольское, погиб один мирный житель. Кроме того, ВСУ обстреляли село в Белгородской области, в результате чего было нарушено электроснабжение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров