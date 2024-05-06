Средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области
Ещё два украинских дрона уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытки киевского режима совершить атаки были пресечены с 20:10 до 22:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
Также 6 мая ВСУ ударили по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42. Позднее было обстреляно село Никольское, погиб один мирный житель. Кроме того, ВСУ обстреляли село в Белгородской области, в результате чего было нарушено электроснабжение.
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