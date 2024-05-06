Участник теробороны пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал участник территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны", — написал он в своём телеграм-канале.
Пострадавший получил осколочные ранения нижней конечности и был госпитализирован. Врачи оказали ему необходимую медпомощь, в результате чего он был отпущен на амбулаторное лечение.
А пару часов назад ВСУ обстреляли село в Белгородской области, в результате чего была нарушена линия электроснабжения. Кроме того, сегодня один человек погиб при атаке ВСУ на село Никольское. Также вражеские БПЛА ударили по "Газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42.
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