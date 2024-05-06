Участник теробороны пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал участник территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны", — написал он в своём телеграм-канале.