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6 мая, 14:37

Гладков: Один человек погиб при атаке ВСУ на белгородское село Никольское

Мужчина погиб в селе Никольское Белгородского района в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", — написал он.

Кроме того, в результате удара пострадала восьмилетняя девочка, её ранило осколками. Ребёнка доставят в детскую областную клиническую больницу. Гладков рассказал, что во время обстрела в Никольском повреждения получили 14 частных жилых домов и одна квартира в МКД. Осколками посечены легковушка и трактор.

Глава региона также отметил, что всего система ПВО смогла сбить семь воздушных целей на подлёте к Белгороду. По данным Минобороны РФ, в небе над регионом были поражены семь РСЗО Vampire.

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За сегодня это уже не первый удар ВСУ по региону. Ранее местный губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали сразу несколько сёл в Белгородской области FPV-дронами. Кроме того, вражеские БПЛА попали в "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42.

Обложка ©

ТАСС / Бойков Дмитрий

Александра Мышляева
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