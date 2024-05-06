Гладков: Один человек погиб при атаке ВСУ на белгородское село Никольское
Мужчина погиб в селе Никольское Белгородского района в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", — написал он.
Кроме того, в результате удара пострадала восьмилетняя девочка, её ранило осколками. Ребёнка доставят в детскую областную клиническую больницу. Гладков рассказал, что во время обстрела в Никольском повреждения получили 14 частных жилых домов и одна квартира в МКД. Осколками посечены легковушка и трактор.
Глава региона также отметил, что всего система ПВО смогла сбить семь воздушных целей на подлёте к Белгороду. По данным Минобороны РФ, в небе над регионом были поражены семь РСЗО Vampire.
За сегодня это уже не первый удар ВСУ по региону. Ранее местный губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали сразу несколько сёл в Белгородской области FPV-дронами. Кроме того, вражеские БПЛА попали в "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42.
ТАСС / Бойков Дмитрий