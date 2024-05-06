Гладков: Один человек погиб при атаке ВСУ на белгородское село Никольское

Мужчина погиб в селе Никольское Белгородского района в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", — написал он.

Кроме того, в результате удара пострадала восьмилетняя девочка, её ранило осколками. Ребёнка доставят в детскую областную клиническую больницу. Гладков рассказал, что во время обстрела в Никольском повреждения получили 14 частных жилых домов и одна квартира в МКД. Осколками посечены легковушка и трактор.