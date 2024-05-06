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Регион
6 мая, 16:27

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, нарушена линия электроснабжения

Линия электроснабжения в нескольких населённых пунктах Белгородской области оказалась нарушена в результате очередной атаки украинских военных на регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что на этот раз под вражеский обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших в результате преступных действий киевского режима, к счастью, нет.

"Нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты сёл Муром, Архангельское и Нехотеевка, а также частично абоненты села Новая Таволжанка. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий", — написал он в своём телеграм-канале.

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За сегодня это уже не первая атака на регион. Ранее ВСУ ударили сразу по нескольким сёлам FPV-дронами. Кроме того, вражеские БПЛА попали в "Газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42. А ещё один мирный житель погиб при обстреле села Никольское.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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