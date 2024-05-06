ВСУ обстреляли село в Белгородской области, нарушена линия электроснабжения

Линия электроснабжения в нескольких населённых пунктах Белгородской области оказалась нарушена в результате очередной атаки украинских военных на регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что на этот раз под вражеский обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших в результате преступных действий киевского режима, к счастью, нет.