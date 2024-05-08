Дрон ВСУ замечен над Липецкой областью, в аэропорту города введён план "Ковёр"
Украинский БПЛА замечен над Липецкой областью, сообщает SHOT со ссылкой на источник. В аэропорту города введён план "Ковёр".
По предварительной информации, несколько дронов ВСУ вылетели из Харьковской области и направились в сторону Липецка, один из них удалось сбить над Белгородской областью. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что режим воздушной опасности введён в Липецкой области.
Ранее сообщалось, что средства ПВО России предотвратили попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории нашей страны, при помощи беспилотника. По данным Минобороны РФ, БПЛА был уничтожен в небе над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
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