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8 мая, 10:02

Дрон ВСУ замечен над Липецкой областью, в аэропорту города введён план "Ковёр"

Украинский БПЛА замечен над Липецкой областью, сообщает SHOT со ссылкой на источник. В аэропорту города введён план "Ковёр".

По предварительной информации, несколько дронов ВСУ вылетели из Харьковской области и направились в сторону Липецка, один из них удалось сбить над Белгородской областью. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что режим воздушной опасности введён в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России предотвратили попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории нашей страны, при помощи беспилотника. По данным Минобороны РФ, БПЛА был уничтожен в небе над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

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ВС РФ поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы залпом по позициям ВСУ
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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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