Дрон ВСУ замечен над Липецкой областью, в аэропорту города введён план "Ковёр"

Украинский БПЛА замечен над Липецкой областью, сообщает SHOT со ссылкой на источник. В аэропорту города введён план "Ковёр".

По предварительной информации, несколько дронов ВСУ вылетели из Харьковской области и направились в сторону Липецка, один из них удалось сбить над Белгородской областью. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что режим воздушной опасности введён в Липецкой области.