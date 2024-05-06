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Регион
6 мая, 14:30

Средства ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над северо-западной частью Чёрного моря

Средства противовоздушной обороны России предотвратили попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории нашей страны, при помощи беспилотника. По данным Минобороны РФ, БПЛА был уничтожен в небе над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

"Около 16:10 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Чёрного моря", — говорится в сообщении.

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Кроме того, около четырёх часов дня была пресечена попытка украинских военных атаковать Белгородскую область. В небе над регионом средства противовоздушной обороны поразили семь РСЗО Vampire.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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