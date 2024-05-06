ВСУ ударили дроном по Шебекину, пострадала мирная жительница
Окраина города Шебекино Белгородской области подверглась атаке дрона ВСУ. Беспилотник упал на частный жилой сектор, в результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате детонации повреждён забор домовладения и пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу", — написал он в телеграм-канале.
А ранее 6 мая украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. В результате погибло семь человек, пострадало 42. Позже украинские военные снова ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом предыдущей атаки, был ранен ещё один человек.
Telegram / Настоящий Гладков