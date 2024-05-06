Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:49

ВСУ ударили дроном по Шебекину, пострадала мирная жительница

Окраина города Шебекино Белгородской области подверглась атаке дрона ВСУ. Беспилотник упал на частный жилой сектор, в результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате детонации повреждён забор домовладения и пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу", — написал он в телеграм-канале.

Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены
Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены

А ранее 6 мая украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. В результате погибло семь человек, пострадало 42. Позже украинские военные снова ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом предыдущей атаки, был ранен ещё один человек.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров