На предприятии в Калужской области произошёл пожар после падения БПЛА

В Дзержинском районе Калужской области на территории предприятия произошёл пожар после падения беспилотника. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован", — написал глава региона в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Степень повреждений инфраструктуры предприятия будет установлена позже.