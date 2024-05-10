На предприятии в Калужской области произошёл пожар после падения БПЛА
Шапша: Пожар произошёл на предприятии в Калужской области после падения БПЛА
В Дзержинском районе Калужской области на территории предприятия произошёл пожар после падения беспилотника. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия никто не пострадал.
"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован", — написал глава региона в телеграм-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал. Степень повреждений инфраструктуры предприятия будет установлена позже.
Напомним, что ранее местные жители сообщили о взрывах и пожаре в районе НПЗ в Калужской области. Около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе у ж/д станции Полотняный завод. До этого были слышны характерные звуки пролëта нескольких БПЛА.
Shutterstock / FOTODOM