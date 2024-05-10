Местные жители сообщили о взрывах и пожаре в районе НПЗ в Калужской области
SHOT: Жители Калужской области сообщили о пожаре на НПЗ, он мог быть атакован БПЛА
Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Калужской области.
Свидетели в беседе с каналом сообщили, что около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе у станции Полотняный завод. До этого были слышны характерные звуки пролëта нескольких БПЛА, после чего стал стал виден пожар и дым в районе НПЗ.
Что послужило причиной взрывов неизвестно. Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.
Life.ru ранее писал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось об уничтожении двух дронов в Брянской области.
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