Местные жители сообщили о взрывах и пожаре в районе НПЗ в Калужской области

Свидетели в беседе с каналом сообщили, что около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе у станции Полотняный завод. До этого были слышны характерные звуки пролëта нескольких БПЛА, после чего стал стал виден пожар и дым в районе НПЗ.