Сирена возвестила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
Сирена возвестила о ракетной опасности жителей Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщается в телеграм-каналах РСЧС по Белгородской области и губернатора Вячеслава Гладкова.
"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — информирует РСЧС.
Глава региона со своей стороны призвал земляков укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем же, кого сирена настигла на улице, рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Напомним, в ночь на 9 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Среди пострадавших есть 11-летняя девочка, у неё — осколочное ранение левой стопы. На месте работают оперативные службы.
t.me / Настоящий Гладков