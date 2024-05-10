Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 06:30

Сирена возвестила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Сирена возвестила о ракетной опасности жителей Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщается в телеграм-каналах РСЧС по Белгородской области и губернатора Вячеслава Гладкова.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — информирует РСЧС.

Глава региона со своей стороны призвал земляков укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем же, кого сирена настигла на улице, рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11
Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11

Напомним, в ночь на 9 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в некоторых районах города вспыхнул пожар. Среди пострадавших есть 11-летняя девочка, у неё — осколочное ранение левой стопы. На месте работают оперативные службы.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров