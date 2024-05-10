Сирена возвестила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Сирена возвестила о ракетной опасности жителей Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщается в телеграм-каналах РСЧС по Белгородской области и губернатора Вячеслава Гладкова.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — информирует РСЧС.

Глава региона со своей стороны призвал земляков укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем же, кого сирена настигла на улице, рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.