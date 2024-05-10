Две воздушные цели сбили на подлёте к Белгороду

Системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду, пострадавших в результате случившегося нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — рассказал глава региона.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА самолётного типа, которые около 9:00 мск пытались совершить террористические атаки в Белгородской области.