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10 мая, 06:55

Две воздушные цели сбили на подлёте к Белгороду

Системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду, пострадавших в результате случившегося нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — рассказал глава региона.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА самолётного типа, которые около 9:00 мск пытались совершить террористические атаки в Белгородской области.

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Около получаса назад сирена возвестила о ракетной опасности жителей Белгорода и Белгородского района. Гладков призвал земляков укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем же, кого сирена настигла на улице, рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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